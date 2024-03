Sainz lidera a Ferrari na Austrália após desistência de Verstappen

Verstappen ainda lidera o campeonato após as vitórias no Bahrein e na Arábia Saudita, o holandês, que possui 51 pontos, está à frente de Leclerc, com 47.

Verstappen largou na pole pela terceira vez nesta temporada, mas abandonou na quarta volta devido a um problema nos freios, quando chamas surgiram na traseira direita de seu carro.

Foi sua primeira desistência desde que deixou a corrida de Albert Park, em 2022, encerrando a série de nove vitórias consecutivas.

O jovem de 26 anos disse que basicamente dirigiu com o freio de mão acionado desde o início.

"É por isso que já parecia estranho dirigir o carro em algumas curvas. Foi muito rápido", acrescentou.

A Red Bull já sofreu duas derrotas em 26 corridas desde a última temporada de 2022.