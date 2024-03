Cerca de 45 mil voluntários são selecionados para a Olimpíada de Paris

“O número de voluntários designados para os Jogos de Paris-2024 está de acordo com nossas necessidades e nosso projeto, com o objetivo de dar a eles uma missão real, para que se sintam úteis”, informou o comitê em comunicado enviado à Reuters.

“O tamanho do programa de voluntariado depende do número de instalações de competição e do número de esportes no programa dos Jogos, o que pode mudar de uma edição para a outra”, informou.

O programa de voluntários começa no sábado, com a Convenção de Voluntários na Paris La Defense Arena, com uma apresentação do presidente de Paris-2024, Tony Estanguet, e a divulgação do uniforme que eles usarão durante o evento.

(Reportagem de Julien Pretot)