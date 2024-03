Feliz por voltar à seleção, Paquetá diz colaborar com investigações sobre esquema de apostas

(Reuters) - De volta à seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, o meia Lucas Paquetá, do West Ham, disse nesta quarta-feira que vem cooperando ao máximo com as investigações sobre um suposto esquema de apostas no qual foram levantadas suspeitas sobre seu envolvimento.

A suspeição fez com que o meia ficasse de fora das convocações do ex-treinador do Brasil Fernando Diniz e também esfriaram negociações sobre uma possível transferência dele para outro clube da Europa, mas o atleta voltou à seleção com a chegada de Dorival Jr. ao comando técnico da equipe.

"Já são sete meses desde que isso aconteceu e eu estou cooperando ao máximo (com as investigações)", disse o meia em entrevista coletiva em meio à preparação da seleção para o amistoso com a Inglaterra no fim de semana.