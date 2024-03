Governo russo está mais agressivo em relação ao movimento olímpico, diz presidente do COI

"No que diz respeito à participação deles, ouvimos o sinal bastante educado (do ministro dos Esportes russo)... mas, por outro lado, também vimos os comentários muito agressivos do governo", disse Bach ao jornal francês Le Monde.

Ele acrescentou que a participação deles nas cerimônias de abertura e encerramento seria discutida na terça e quarta-feira no comitê executivo do COI.

"O COI não comenta, mas podemos ver que a agressividade do governo está crescendo a cada dia, contra o COI, contra os Jogos, contra mim", disse ele.

"Eles variam de 'fascista' a 'destruidor dos Jogos e do movimento olímpico'. E tudo isso vem de autoridades russas. Não sei se está vindo do próprio Vladimir Putin, não olho o Telegram todos os dias, não sou tão masoquista, mas os ataques estão vindo de todos os níveis."

Bach também descartou a ideia de atletas israelenses participarem como neutros em Paris, em meio às crescentes críticas à campanha militar de Israel contra o Hamas em Gaza.

"As coisas são muito claras. Ao contrário do Comitê Olímpico Russo, o Comitê Olímpico Israelense não violou a Carta Olímpica", disse o alemão.