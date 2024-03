Real Madrid critica árbitro por não relatar ofensa contra Vinícius Júnior

(Reuters) - O Real Madrid apresentou uma queixa contra o árbitro de sua partida contra o Osasuna, fora de casa, no último sábado, por não incluir na súmula supostos insultos racistas contra o atacante Vinícius Júnior, disse o clube em um comunicado nesta segunda-feira.

O jogador de 23 anos da seleção brasileira, que marcou duas vezes na vitória do líder do Campeonato Espanhol por 4 x 2 no estádio El Sadar, foi alvo de xingamentos racistas em diversas ocasiões na Espanha.

"Nosso clube apresentou uma queixa no Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) contra o árbitro da partida, Juan Martínez Munuera", afirmou o Real Madrid.