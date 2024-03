Guardiola diz estar focado em "final" contra Arsenal

"Um passo de cada vez", disse ele ao site do City. "Temos uma final contra o Arsenal."

"Não quero pensar muito no futuro neste momento. Tem sido um período intenso."

Guardiola disse que esperava que todos os seus jogadores voltassem da pausa no campeonato para as partidas de seleções em forma e prontos para a partida contra o Arsenal, que lidera o campeonato à frente do Liverpool no saldo de gols, com o City um ponto atrás.

"Não vou assistir aos jogos (das seleções). Vou descansar e, quando eles chegarem, veremos quais jogadores sobreviverão", acrescentou.

"Quando voltarmos, teremos três dias para nos prepararmos para o jogo contra o Arsenal. Vamos lá."

(Reportagem de Shifa Jahan, em Bengaluru)