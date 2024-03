Alcaraz volta a sorrir após título em Indian Wells

"É difícil colocar isso em palavras, porque tive meses realmente difíceis", disse ele aos repórteres.

"Digamos que nos últimos dois meses foi difícil me encontrar. Eu não curtia em quadra. Eu não era eu mesmo na quadra nos últimos dois, três meses, então foi difícil para mim."

"Significa muito levantar esse troféu porque superei muitos problemas em minha cabeça, muitos problemas físicos. Foi muito especial por isso", completou.

Alcaraz começou o ano com uma eliminação nas quartas de final no Aberto da Austrália, antes de ser eliminado nas semifinais em Buenos Aires e se retirar de sua primeira partida no Rio de Janeiro com uma lesão no tornozelo.

"Eu estava com dificuldades para curtir estar na quadra", acrescentou. "Minha família, minha equipe e as pessoas próximas a mim estavam me dizendo que eu não estava sorrindo tanto quanto antes."

O número dois do mundo disse que levaria de Indian Wells uma valiosa lição sobre como resolver problemas, além do troféu e de um cheque de 1,1 milhão de dólares.