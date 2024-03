Líder Real Madrid vence Osasuna por 4 a 2 com dois gols de Vinicius Jr

PAMPLONA, Espanha (Reuters) - Líder isolado da LaLiga, o Real Madrid seguiu sua trajetória rumo ao título com uma vitória fácil de 4 a 2 sobre o Osasuna neste sábado com Vinicius Jr marcando dois gols.

Sozinho na liderança do campeonato, o Real contabiliza 72 pontos, 10 à frente do segundo colocado, o Girona, que enfrenta hoje o Getafe fora de casa. O Osasuna está em 10º com 36 pontos.

Vini Jr. colocou o time visitante na frente logo aos quatro minutos de jogo, mas Ante Budimir, do Osasuna, empatou três minutos depois, ao acertar um chute de perto após escanteio.