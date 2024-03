Djokovic desiste do Miami Open

Djokovic venceu o Miami Open seis vezes e seu título mais recente foi em 2016.

Com 24 vitórias no Grand Slam, Djokovic sofreu uma derrota surpreendente na terceira rodada para o italiano Luka Nardi, 123º colocado, em Indian Wells, na segunda-feira.

Djokovic tentará conquistar seu primeiro troféu do ano no saibro do ATP Tour.

A principal rodada do Miami Open começa na quarta-feira.

(Reportagem de Rory Carroll, em Los Angeles)