Real Madrid apresenta queixa após Vinícius Jr. ter sido alvo de insultos racistas

(Reuters) - O Real Madrid entrou com uma queixa na promotoria por ofensas de ódio e discriminação após supostos cânticos racistas de torcedores do Atlético de Madri e do Barcelona dirigidos ao brasileiro Vinícius Jr., informou o clube da LaLiga nesta sexta-feira.

Na quinta-feira, Vinícius pediu à Uefa, entidade que controla o futebol na Europa, que puna o Atlético por supostos cânticos racistas antes da partida do time na Liga dos Campeões contra a Inter de Milão na quarta-feira.

Um vídeo postado nas mídias sociais parece mostrar os torcedores do Atlético do lado de fora do estádio Metropolitano, em Madri, cantando ofensas racistas contra o atacante do Real Madrid.