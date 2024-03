Manchester City e Real Madrid se enfrentam nas quartas da Liga dos Campeões; Barça pega o PSG

NYON (Reuters) - O atual campeão europeu, Manchester City, enfrentará o Real Madrid, recordista em títulos do continente, nas quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona enfrentará o Paris Saint-Germain, após o sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, nesta sexta-feira.

O Arsenal volta às quartas de final pela primeira vez em 14 anos e enfrentará o Bayern de Munique, o que permitirá ao atacante Harry Kane, estrela do clube alemão e ex-jogador do Tottenham -- que já marcou 36 gols nesta temporada -- um reencontro com seu antigo rival do norte de Londres

O PSG, que busca seu primeiro título da Liga dos Campeões, enfrentará o Barcelona, enquanto o Atlético de Madri pega o Borussia Dortmund, o que significa que os três clubes espanhóis restantes têm a oportunidade de chegarem juntos às semifinais.