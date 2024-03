Liverpool goleia o Sparta Praga, e Leverkusen avança na Liga Europa com gol nos acréscimos

LIVERPOOL, Inglaterra (Reuters) - O Liverpool goleou nesta quinta-feira o Sparta Praga por 6 a 1 para chegar às quartas-de-final da Liga Europa com um placar agregado de 11 a 2 contra a equipe tcheca, enquanto o Bayer Leverkusen conseguiu uma dura classificação contra o Qarabag, do Azerbaijão Com apenas 14 minutos de jogo, o Liverpool já vencia por 4 a 0, graças a gols de Darwin Nuñez, Bobby Clark, Mohamed Salah e Cody Gakpo. O atacante sérvio Veljko Birmancevic descontou para os visitantes antes do intervalo, mas o Liverpool continuou dominando. O meio-campista Dominik Szoboszlai marcou o quinto gol da equipe da casa, e Gakpo fechou o placar. Em jogo de roer as unhas, o Leverkusen derrotou por 3 a 2, em casa, o Qarabag, do Azerbaijão. Um gol de Patrik Schick nos acréscimos garantiu a vitória e o placar agregado de 5 a 4, aumentando a invencibilidade do Bayer para 37 partidas. Já o Brighton & Hove Albion tentou retirar o déficit de quatro gols para a Roma, mas não conseguiu. Mesmo com a vitória por 1 a 0, com gol de Danny Welbeck, o placar agregado terminou em 4 a 1 para os italianos. O Atalanta venceu o Sporting, de Portugal, por 2 a 1, em casa, com gols de Ademola Lookman e Gianluca Scamacca. A virada garantiu o agregado de 3 a 2 e classificou o time italiano. (Reportagem de Angelica Medina na Cidade do México, reportagem adicional de Tommy Lund)