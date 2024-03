Inter Miami vence com gols de Messi e Suárez e avança na Copa dos Campeões da Concacaf

(Reuters) - O Inter Miami avançou para as quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf na quarta-feira após vencer o Nashville por 3 x 1, com gols do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez.

Robert Taylor, da Finlândia, completou o placar para o Inter Miami, que se classificou para a próxima fase com um placar agregado de 5 x 3.

"Cumprimos o objetivo que era avançar, fizemos nosso trabalho da maneira que queríamos e estou muito feliz com o desempenho da equipe. Se você quer vencer essa competição, precisa competir com todos os adversários que enfrenta e com a mentalidade de ter ambição, isso pode nos levar longe", disse Suárez à transmissão oficial da Concacaf.