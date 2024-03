Xavi rebate críticos após classificação do Barcelona diante do Napoli

(Reuters) - O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, riu por último na terça-feira, depois que sua equipe desafiou os críticos ao chegar às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em quatro anos.

A vitória do Barça em casa por 3 x 1 sobre o Napoli fez com que o clube avançasse por 4 x 2 no placar agregado no confronto das oitavas de final. O time cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões não conseguiu passar da fase de grupos nas duas últimas temporadas e foi derrotado nas oitavas de final em 2020-21.

O Barcelona, que está em terceiro lugar na LaLiga e atrás do líder Real Madrid por oito pontos, tem lutado pela consistência nesta temporada e Xavi anunciou em janeiro que deixará o clube no final da temporada.