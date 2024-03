Polícia espanhola prende 6 pessoas por roubos a casas de jogadores de futebol

A série de roubos foi realizada a partir de julho de 2022 em bairros ricos de Madri e arredores, segundo a polícia.

Rodrygo, atacante do Real Madrid, e Falcao, que joga no Rayo Vallecano, estavam entre as vítimas, disse uma fonte policial à Reuters.

A polícia disse que os suspeitos demonstraram um "alto grau de profissionalismo" ao estudar vídeos e fotografias que os jogadores e pessoas próximas compartilharam nas redes sociais para coletar informações sobre as casas e quando seus ocupantes estavam fora.

Os suspeitos também examinaram os sistemas de segurança para determinar como entrar, acrescentou a polícia.

Três dos detidos estão sendo mantidos sob custódia e uma investigação sobre acusações de roubo com uso de força, um roubo com violência ou intimidação, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro está em andamento, informou a polícia.

(Por Emma Pinedo)