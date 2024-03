Renovada, cerimônia de acendimento da tocha de Paris 2024 terá novos trajes

Os trajes que Mina e suas sacerdotisas vestirão serão diferentes das cerimônias passadas, com dois tons -- preto e branco -- em vez das vestes monocromáticas brancas ou azuis claras do passado.

Após a tradicional cerimônia, Mina passará a tocha para o primeiro portador, o campeão olímpico de remo, Stefanos Douskos, na beira do antigo estádio olímpico para o começo de um revezamento de 11 dias pela Grécia.

A tocha olímpica chegará a Marselha em 8 de maio, diante de um público estimado em 150.000 pessoas no Porto Velho da cidade no sul da França, antes da etapa francesa do revezamento começar.

