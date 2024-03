Djokovic lamenta "dia ruim" após eliminação surpreendente em Indian Wells

Por Rory Carroll

INDIAN WELLS (Reuters) - Novak Djokovic esperou cinco anos para retornar a Indian Wells, mas a campanha do sérvio no deserto da Califórnia chegou ao fim muito mais rápido do que qualquer um esperava, depois que Luca Nardi, de 20 anos, conseguiu uma impressionante vitória por 6-4, 3-6 e 6-3 na segunda-feira.

O número um do mundo não competia no torneio desde 2019 devido às restrições de viagem dos EUA relacionadas à pandemia da Covid-19 e viu suas esperanças de conquistar um sexto título recorde serem frustradas pelo 123º colocado do ranking.