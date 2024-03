Verstappen mantém início perfeito e fatura pole na Arábia Saudita

A pole position na prova noturna é uma novidade para Verstappen, que venceu a corrida em 2022, mas nunca tinha largado na frente no circuito. Esta foi a 34ª pole do holandês na carreira, a terceira seguida.

Ele foi o mais rápido nas três fases do treino classificatório, e cravou a pole position com o tempo de 1min27s472. Leclerc foi 319 milésimos mais lento, com 1min27s791.

“Foi um ótimo treino classificatório. O carro estava nos trilhos”, afirmou pelo rádio o holandês de 26 anos, que venceu a primeira prova do ano, no Barein.

“Hoje me senti muito confortável no carro. Em todo o treino classificatório, é maluco o quão rápido você anda aqui”, afirmou.

Fernando Alonso, da Aston Martin, largará em quarto, com Oscar Piastri na quinta posição com a McLaren. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, sairá em sexto. George Russell e Lewis Hamilton largarão em sétimo e oitavo, respectivamente.