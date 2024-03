Messi e Suárez garantem empate do Inter Miami na Copa dos Campeões da Concacaf

(Reuters) - O Inter Miami jogou na Copa dos Campeões da Cocacaf na quinta-feira e buscou empate de 2 x 2 contra o Nashville graças aos gols do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez.

O clube treinado pelo argentino Gerardo "Tata" Martino, que se classificou diretamente para as oitavas de final do torneio da Concacaf como campeão da Leagues Cup, saiu de uma desvantagem de dois gols para empatar nos últimos minutos da partida no estádio Geodis Park, em Nashville.

O time da casa saiu na frente com apenas quatro minutos de jogo, quando o canadense Jacob Shaffelburg acertou um potente chute com o pé esquerdo dentro da área após receber um passe do alemão Hany Mukhtar.