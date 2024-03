Ancelotti diz estar "tranquilo" com acusações de fraude fiscal

"É uma história antiga e não está me afetando", disse Ancelotti aos repórteres após o empate em 1 x 1 do Real Madrid com o RB Leipzig no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

"Espero que isso possa ser resolvido logo, não tenho nenhum problema e estou tranquilo com relação a isso. O único problema que tenho é que a equipe precisa ter um desempenho melhor."

O promotor também acusou Ancelotti de fingir transferir seus direitos de imagem para entidades sem atividade real fora da Espanha para evitar o pagamento de impostos.

(Por Shifa Jahan em Bengaluru)