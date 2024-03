Justiça anula condenações de Cabral e Nuzman em caso de propina para Olimpíada no Rio

BRASÍLIA (Reuters) - A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal decidiu nesta quarta-feira anular as condenações do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e do ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) Carlos Arthur Nuzman, em processo que apurava a suspeita de pagamento de propina para que o Rio de Janeiro fosse escolhido para sediar os Jogos Olímpicos em 2016.

Para o colegiado do TRF-2, o juiz que à época analisou o caso, Marcelo Bretas, não tinha competência para fazê-lo.

"A 1ª Turma, por unanimidade, considerou que, apesar de competente a Justiça Federal, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro não possui competência para julgar os fatos apurados nesta ação penal, havendo, por consequência, anulação da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau", informa resumo disponibilizado pelo tribunal, acrescentando que a decisão segue "a linha do que vem sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal em outras operações da Lava Jato".