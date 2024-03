Chanceler alemão marca contagem regressiva de 100 dias para Eurocopa

BERLIM (Reuters) - A Alemanha marcou a contagem regressiva de 100 dias para a Eurocopa 2024 nesta quarta-feira com uma série de eventos em todo o país e o chanceler Olaf Scholz segurando a bola oficial do torneio.

Com milhões de visitantes esperados durante o período do evento em 10 cidades alemãs, a ministra do Interior, Nancy Faeser, disse que a segurança do torneio e a proteção dos torcedores e visitantes são prioridade.

Scholz e vários membros de seu gabinete, incluindo a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, o ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck, e o ministro das Finanças, Christian Lindner, participaram da sessão de fotos com a bola oficial para marcar a contagem regressiva.