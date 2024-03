Copa do Mundo de Futebol foi ampliada para ajudar Escócia a se classificar, brinca Infantino

(Reuters) - A decisão da Fifa de expandir a Copa do Mundo de 2026 para 48 seleções foi tomada para dar à Escócia a chance de retornar ao torneio depois de quase 30 anos, brincou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao elogiar a classificação do país para a Euro 2024 na Alemanha.

A Escócia participou pela última vez na Copa do Mundo da França em 1998, quando terminou em último lugar do Grupo A, atrás de Brasil, Noruega e Marrocos. A seleção escocesa não conseguiu se classificar para as últimas seis edições do torneio global, que contou com 32 equipes.

Depois de alcançar a participação na segunda Eurocopa consecutiva este ano, os escoceses têm esperança de chegar à Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México – a primeira edição a ser disputada no formato ampliado.