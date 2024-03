Geri Halliwell acompanha o marido, Christian Horner, no GP do Bahrein após polêmica

Por Abhishek Takle

SAKHIR, Bahrein (Reuters) - Christian Horner e sua esposa, Geri Halliwell, entraram no paddock do Grande Prêmio do Bahrein de mãos dadas neste sábado, em uma demonstração pública de união, depois que o chefe da equipe Red Bull de Fórmula 1 foi inocentado das acusações de má conduta em relação a uma funcionária.

Horner, de 50 anos, e Halliwell, ex-vocalista das Spice Girls, se dirigiram para a área social da Red Bull, onde se misturaram com convidados VIP à vista de fotógrafos e câmeras de televisão.