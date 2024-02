Pogba vai recorrer de suspensão de 4 anos por doping

O exame antidoping positivo de Pogba foi confirmado em uma contra-análise de uma segunda amostra em outubro.

O francês teve uma segunda passagem tumultuada pela Juve devido a lesões desde que retornou ao time de Turim após sua saída do Manchester United em 2022.

O vencedor da Copa do Mundo de 2018 quase não jogou na última temporada por lesões no joelho e nos tendões, além de uma cirurgia no joelho que o impediu de atuar pela França na Copa do Mundo do Catar.

(Reportagem de Rohith Nair e Elvira Pollina)