Inauguração de vila dos atletas marca novo avanço em preparativos para Olimpíada

"Ela se tornará, após os Jogos, um verdadeiro bairro para os habitantes de Seine-Saint-Denis", disse Macron.

"É uma obra-prima do que o setor de construção francês pode fazer", disse Nicolas Ferrand, diretor geral da Solideo, a empresa responsável pela entrega da infraestrutura da Olimpíada.

Ferrand entregou uma chave simbólica da vila ao presidente da Paris 2024, Tony Estanguet, concluindo oficialmente uma jornada de sete anos desde que Paris conquistou o direito de sediar os Jogos.

"Estamos, eu estou, orgulhosos do trabalho que vocês fizeram, dentro do orçamento e do prazo", disse Macron aos trabalhadores no local.

"Nossos atletas poderão vivenciar os Jogos nas melhores condições e vocês contribuíram para mudar a vida dos habitantes da região."