Ingressos para atletismo nos Jogos de Paris estarão à venda na próxima semana

PARIS (Reuters) - Dezenas de milhares de ingressos para o atletismo nos Jogos Olímpicos estarão à venda na próxima segunda-feira para eventos no Stade de France de 2 a 10 de agosto, informaram os organizadores da Paris 2024 nesta terça-feira.

"Várias dezenas de milhares de novos ingressos serão colocados à venda para o "Especial Atletismo". Este é um de uma série de eventos surpresa organizados pela Paris 2024 nas próximas semanas que antecedem os Jogos", informou a Paris 2024 em um comunicado.

Paris 2024 disse que os ingressos mais baratos, para as sessões da manhã, custariam 24 euros, enquanto as entradas para as sessões da noite começariam em 85 euros.