Liverpool conquista Copa da Liga Inglesa com vitória na prorrogação sobre Chelsea

O chute de Raheem Sterling no primeiro tempo pelo Chelsea foi anulado porque Nicolas Jackson estava impedido, e o cabeceio de Van Dijk no segundo tempo foi anulado por uma infração de Wataru Endo.

Os dois times também acertaram a trave. Cody Gakpo, do Liverpool, no primeiro tempo, e Conor Gallagher, do Chelsea, no segundo.

Foi a terceira vitória do Liverpool de Juergen Klopp sobre o Chelsea na Copa em dois anos, com os Reds vencendo a Liga e a Copa da Inglaterra em 2022, após empates sem gols e disputas de pênaltis.

(Reportagem de Clare Lovell)