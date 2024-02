Hamilton diz que Ferrari será novo capítulo em sua história na F1

Hamilton, que não vence uma corrida desde 2021, assinou uma prorrogação de dois anos com a Mercedes apenas em agosto passado e lhe perguntaram o que havia mudado para que ele ativasse uma cláusula de rompimento.

"Naquela ocasião, eu via meu futuro com a Mercedes", disse ele. "Mas surgiu uma oportunidade no final do ano e eu decidi aproveitá-la."

"Obviamente, foi a decisão mais difícil que eu acho que já tive de tomar. Estou com a Mercedes há 26 anos, eles me apoiaram e tivemos uma jornada absolutamente incrível juntos."

"Fizemos história no esporte e tenho muito orgulho do que conquistamos."

"Mas, no final das contas, estou escrevendo minha história e... era hora de começar um novo capítulo", completou.

Hamilton disse que nunca esteve em Maranello, a fábrica da Ferrari, porque não teria sido um "bom visual" para um piloto da Mercedes, e que seu italiano se resumia a algumas frases aprendidas quando andava de kart na Itália, quando era criança.