Argentina muda amistosos para EUA após China cancelar partidas em meio a frustração com Messi

(Reuters) - A Argentina jogará duas partidas nos Estados Unidos no próximo mês depois que as autoridades esportivas chinesas cancelaram os amistosos com os campeões mundiais em meio a uma reação contra o fato de Lionel Messi não ter jogado uma partida do Inter Miami em Hong Kong.

A Associação de Futebol da Argentina informou na quinta-feira que a equipe de Lionel Scaloni enfrentará El Salvador no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em 22 de março, antes de enfrentar a Nigéria no Coliseum, em Los Angeles, em 26 de março.

A Argentina estava programada para jogar contra a Nigéria na cidade chinesa de Hangzhou, antes de enfrentar a Costa do Marfim em Pequim, mas o fato de Messi não ter entrado em campo pelo Inter Miami em Hong Kong contra um time da liga local no início do mês causou grande revolta entre os torcedores.