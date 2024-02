Ameaça da mudança climática paira sobre futuro dos esportes de inverno

O aquecimento dos sistemas climáticos e uma temporada mais curta para os esportes de inverno estão ameaçando essas modalidades e testando a determinação de profissionais e amadores.

"Se continuarmos a ter temporadas como esta, teremos que parar", disse Josiane Sempe, proprietária de uma loja de aluguel de esqui no resort Hautacam, na fronteira da França com a Espanha, nos Pirineus. "Acho que este ano está comprometido."

Casartelli se inscreveu no ano passado para um campo de treinamento no Chile, onde o inverno do hemisfério sul proporciona neve nas montanhas dos Andes, um dos poucos destinos disponíveis para os atletas treinarem durante os meses mais quentes da Europa, já que o calor recorde afeta até mesmo as geleiras mais altas do continente.

"Temos que nos contentar, mesmo que nem sempre possamos treinar em nosso melhor nível", disse ele à Reuters quando voltava de uma competição no centro da Itália.

Sua viagem ao Chile foi cancelada porque poucos participantes tinham condições de pagar. Simona Novara, porta-voz do Sestriere Ski Club, que Casartelli representa, disse que o treinamento de um mês pode custar até 8.000 euros por atleta.

A mudança climática está tornando o esqui alpino um esporte de elite na Europa, pois os locais de treinamento de inverno estão diminuindo em número, enquanto as pistas de verão de alta altitude quase desapareceram, disse Novara.