Bayern anuncia saída do técnico Thomas Tuchel no final da temporada

Tuchel assumiu o cargo em março de 2023, no lugar de Julian Nagelsmann, com grandes expectativas, mas teve um início turbulento, sendo eliminado da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões antes de arrebatar o título da Bundesliga do Borussia Dortmund na última rodada.

Nesta temporada, o time tem sido igualmente inconstante, mostrando apenas vislumbres da forma que o levou a dominar o futebol alemão na última década. Eles foram eliminados da Copa da Alemanha pelo Saarbruecken, clube da terceira divisão.

O presidente-executivo do Bayern, Jan-Christian Dreesen, disse que haverá "uma nova direção" na próxima temporada com um novo técnico.

"Em uma discussão boa e aberta, chegamos à decisão de encerrar nossa relação de trabalho por acordo mútuo no verão", disse Dreesen. "Nosso objetivo é buscar uma nova direção no futebol com um novo técnico para a temporada 2024/25."

"Até lá, cada indivíduo no clube é expressamente convocado a atingir o máximo possível na Liga dos Campeões e na Bundesliga. Eu também responsabilizo explicitamente a equipe a esse respeito."

O técnico, que no passado esteve no comando de Borussia Dortmund, Paris St Germain e também ganhou um título da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2021, disse que seu tempo restante em Munique será focado nos objetivos da Bundesliga e da Liga dos Campeões.