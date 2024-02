Alcaraz fará exames em tornozelo lesionado após desistência na estreia do Rio Open

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O tenista número dois do mundo, Carlos Alcaraz, fará exames no tornozelo após sofrer uma lesão que o obrigou a desistir de sua partida de estreia no Rio Open contra o brasileiro Thiago Monteiro na terça-feira.

Alcaraz precisou de atendimento médico ao torcer o tornozelo direito no segundo ponto do jogo, mas voltou à quadra pouco depois.

Ele continuou jogando apesar da dor e conseguiu quebrar o saque de Monteiro, mas desistiu da partida após ter seu saque quebrado no game seguinte, quando a partida terminou com o placar de 1 x 1 ainda no primeiro set.