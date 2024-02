Perguntas pairam sobre Red Bull antes do começo dos testes da F1 no Barein

Por Alan Baldwin

(Reuters) - Muitas perguntas pairam sobre a Red Bull no começo dos testes da Fórmula 1 no Barein nesta quarta-feira, com os adversários ansiosos para ver como os carros que pilotam se comparam ao de Max Verstappen e o chefe da equipe, Christian Horner, lutando pelo seu futuro.

A dominante campeã de 2023, com 21 vitórias em 22 corridas, lançou seu novo carro RB20 na semana passada, com algumas características de design que lembram as que foram tentadas e descartadas pela rival Mercedes na última temporada.