Costa do Marfim efetiva técnico interino que conquistou Copa Africana de Nações

"Emerse Fae era até agora o técnico interino. Ele agora está confirmado como técnico permanente", disse o presidente da Federação Marfinense de Futebol, Idriss Diallo, em uma cerimônia em Abidjan na segunda-feira, informou a imprensa marfinense nesta terça-feira.

A única experiência anterior de Fae como técnico foi com as categorias de base do clube francês Nice e como técnico dos reservas do Clermont Foot.

O ex-jogador da seleção marfinense, nascido na França, defendeu o seu país em três Copas Africanas de Nações e na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

Seus primeiros jogos como treinador permanente serão amistosos em março, que ainda não foram confirmados, e depois nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra Gabão e Quênia em junho.

(Por Mark Gleeson, na Cidade do Cabo)