Manchester City não está sentindo nenhuma pressão extra, diz Guardiola

(Reuters) - O Manchester City chega ao jogo de terça-feira contra o Brentford pelo Campeonato Inglês com quatro pontos a menos que o líder Liverpool, mas o técnico Pep Guardiola disse nesta segunda-feira que sua equipe não sente nenhuma pressão extra à medida que a disputa pelo título se intensifica.

O City, invicto em seus últimos nove jogos na liga, está em terceiro lugar na classificação com 53 pontos, quatro atrás do líder Liverpool e dois atrás do Arsenal, mas com um jogo a menos.

Depois de perder a chance de chegar ao topo da tabela após o empate em casa em 1 x 1 com o Chelsea no sábado, o City pode agora subir para o segundo lugar com a vitória sobre o Brentford, 14º colocado, que lhe impôs a última derrota em casa em novembro de 2022.