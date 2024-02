Técnico do PSG se recusa a comentar relatos sobre saída de Mbappé

"Não. Não posso dizer nada", disse Luis Enrique na coletiva de imprensa.

Em seguida, perguntaram-lhe se ele estava preocupado com o comprometimento do jogador para o restante da temporada, mas o técnico deixou claro que esse era um assunto que não estava em discussão.

"Vou tentar encerrar esse assunto. Não tenho nenhum comentário a fazer", disse o técnico.

"As partes envolvidas ainda não disseram nada publicamente, Kylian Mbappé não disse nada publicamente."

Mbappé chegou ao PSG com 18 anos em 2017, vindo do Monaco por 180 milhões de euros, o que o tornou a segunda contratação mais cara do futebol, depois do brasileiro Neymar, que também chegou ao clube pelo valor de 222 milhões de euros no mesmo mês.

Ele ganhou o título da liga francesa com o Monaco em sua última temporada no clube e, desde então, venceu o campeonato em cinco de suas seis temporadas no PSG, que está 11 pontos à frente no topo da Ligue 1 nessa temporada.