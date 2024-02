Dois menores são denunciados por tiros na festa do Superbowl em Kansas City

Pedidos por comentários do tribunal não foram retornados em um primeiro momento. O gabinete de Baker afirmou que tentará julgar os dois suspeitos como adultos, mas, pela lei do Missouri, eles primeiro precisam ser denunciados como menores.

A polícia afirmou que os tiros foram disparados durante uma briga entre várias pessoas, no momento em que a festa dos Chiefs terminava. Várias armas de fogo foram recuperadas no local do tiroteio.

A festa comemorando o triunfo dos Chiefs sobre o San Francisco 49ers no Superbowl do último domingo atraiu até um milhão de torcedores, segundo a chefe de polícia de Kansas City, Stacey Graves, e o barulho dos tiros no momento em que o evento era dispersado fez com que multidões corressem em busca de abrigo.

(Reportagem de Brendan O'Brien e Brad Brooks)