Mbappé informa ao PSG que vai deixar o clube, diz site

(Reuters) - O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, informou ao Paris Saint-Germain que vai deixar o clube em julho como agente livre, sete anos depois de se juntar à equipe, informou o site The Athletic nesta quinta-feira.

Mbappé, membro do time da França que conquistou a Copa do Mundo de 2018, chegou ao PSG oriundo do Mônaco em 2017 por 180 milhões de euros, se tornando o segundo jogador mais caro de todos os tempos, atrás apenas do brasileiro Neymar, que se juntou aos campeões franceses no mesmo ano por 222 milhões de euros.

"Mbappé comunicou sua decisão ao PSG, mas os termos de sua saída ainda não foram totalmente acordados. Um anúncio oficial é esperado quando a situação for finalizada nos próximos meses", disse o site.