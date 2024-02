Taylor Swift compartilha brilho com Kelce e Mahomes no domingo do Super Bowl

Swift foi o centro da história do Super Bowl durante toda a semana, mas, ao final da vitória por 25 a 22 na prorrogação, ela era apenas mais uma fã exausta e extasiada, como tantas outras ao seu redor, feliz por dividir o título de superstar com o quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes -- pelo menos por um dia.

Swift havia se apresentado em Tóquio no sábado e, quando ocupou seu lugar no Allegiant Stadium, encerrou uma saga de uma semana de "vai não vai" que dominou a preparação para o evento futebolístico do ano.

Sua chegada, cerca de duas horas antes do pontapé inicial, provocou um frisson quase palpável no estádio e as mídias sociais rapidamente se encheram de fotos e vídeos da cantora.

As câmeras a seguiram enquanto ela caminhava pelas entranhas do estádio com as amigas Blake Lively e Ice Spice, vestida com um top preto, jeans preto e uma jaqueta vermelha do Chiefs pendurada no ombro.

Quando as telas gigantes da televisão mostraram Swift pela primeira vez, uma onda de aplausos percorreu o estádio ainda quase vazio.

Mas enquanto os torcedores do Chiefs, os neutros, os telespectadores e as legiões de "Swifties" de todo o mundo ficaram encantados com a presença de Swift, a esmagadora maioria da torcida pró-49ers no estádio talvez tenha ficado compreensivelmente menos entusiasmada.