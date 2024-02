Recordista de maratona Kelvin Kiptum morre em acidente de carro

Por Thomas Mukoya e Humphrey Malalo

NAIRÓBI (Reuters) - O recordista mundial de maratona queniano Kelvin Kiptum e seu treinador morreram em um acidente de trânsito no Vale do Rift no domingo, interrompendo a carreira do único homem a ter corrido o clássico de resistência em menos de duas horas e um minuto.

O jovem de 24 anos estabeleceu o recorde mundial na Maratona de Chicago, em outubro, com o tempo de duas horas e 35 segundos, ultrapassando a marca de 2h01min09s percorrida pelo compatriota Eliud Kipchoge em Berlim em 2022.