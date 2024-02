Chinês Pan Zhanle bate recorde mundial nos 100 metros livres em Mundiais de natação

Por Ian Ransom

DOHA (Reuters) - O chinês Pan Zhanle estabeleceu o recorde mundial dos 100 metros livres no Mundial de natação em Doha neste domingo, com um impressionante sprint inicial no revezamento 4x100m para levar seu país ao título.

Pan nadou em 46,80 segundos, superando a marca anterior de 46,86 estabelecida por David Popovici da Romênia, com o dia de abertura do evento terminando com esta grande marca.