Medalhistas dos Jogos Olímpicos de Paris levarão pedaço da Torre Eiffel para casa

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - Os atletas que chegarem ao pódio nas próximas Olimpíadas de Paris serão recompensados com um pedaço da Torre Eiffel, anunciaram os organizadores na quinta-feira, ao revelar as medalhas do evento, que conterão pedaços em forma de hexágono a partir de fragmento do monumento.

A ideia era vincular os Jogos aos símbolos da França, afirmou Thierry Reboul, diretor de criação da Paris 2024.