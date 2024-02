China diz que ausência de Messi em jogo de Hong Kong está além do "âmbito do esporte"

HONG KONG (Reuters) - A mídia estatal chinesa, políticos de Hong Kong e alguns torcedores condenaram rapidamente a participação do argentino Lionel Messi em uma partida no Japão na quarta-feira, depois que ele ficou no banco de reservas apenas alguns dias antes em um jogo muito aguardado em Hong Kong.

Muitos no centro financeiro ficaram consternados no domingo quando o jogador de 36 anos não entrou em campo durante uma partida do Inter Miami diante de uma multidão com ingressos esgotados, com os torcedores exigindo respostas e reembolso.

O técnico do Miami, Gerardo "Tata" Martino, disse que Messi não estava apto a jogar o amistoso de domingo em Hong Kong, mas ele entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo contra o Vissel Kobe na quarta-feira.