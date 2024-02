Ucrânia pede que COI investigue participação de russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos

PARIS (Reuters) - O Comitê Olímpico Ucraniano pediu que o Comitê Olímpico Internacional (COI) investigue a participação de atletas russos e bielorrussos nas Olimpíadas de Paris após supostas violações de neutralidade nesta quarta-feira.

"Gostaria de falar com você novamente sobre a questão da potencial participação de atletas AIN (atletas individuais neutros) com passaportes russos e bielorrussos, especialmente aqueles que competem na modalidade de luta livre, nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e sua adesão às Condições Recomendadas de Participação do COI", escreveu o presidente do Comitê Olímpico Ucraniano, Vadym Huttsait, em uma carta ao chefe do COI, Thomas Bach, publicada em seu site nesta quarta-feira.

Em dezembro, o COI afirmou que russos e bielorrussos que se classificarem para a Olimpíada deste ano poderão participar em eventos individuais como neutros, sem bandeiras, emblemas ou hinos nacionais de seus países.