Messi joga partida do Inter Miami em Tóquio após desfalcar time em Hong Kong

O jogo em Hong Kong atraiu 40.000 torcedores, com espectadores pagando até 640 dólares por ingresso. Em Tóquio, blocos inteiros de assentos no Estádio Nacional do Japão permaneceram desocupados, com apenas 28.614 ingressos vendidos.

"É muito gratificante assistir à transmissão ao vivo quando ele começou a se aquecer", disse Tweety, um torcedor que assistiu ao jogo de Hong Kong pela TV e conversou com a Reuters na quarta-feira.

"Não pude deixar de rir quando (Luis) Suárez, (Sergio) Busquets, (Jordi) Alba, todos os principais jogadores estavam no jogo. Messi realmente gosta mais dos torcedores japoneses ao jogar 30 minutos."

O silêncio no estádio de Tóquio foi ensurdecedor em alguns momentos durante a partida pouco inspirada entre os campeões da J-League e o Inter Miami.

A multidão explodiu com os gritos mais altos da noite quando Messi começou a se aquecer logo após o intervalo, e o rosto do vencedor da Copa do Mundo pela Argentina foi mostrado no telão.

