Presidente dos Jogos de Paris é investigado por salário; comitê se diz 'surpreso'

PARIS (Reuters) - Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 expressaram surpresa com as notícias veiculadas pela mídia na terça-feira de que o presidente do comitê, Tony Estanguet, estaria enfrentando uma investigação judicial sobre seu salário.

Perguntado se Estanguet, tricampeão olímpico, ou o comitê organizador havia recebido notificação de uma investigação sobre o salário do presidente, um porta-voz da Paris 2024 disse que não poderia responder.

"Gostaríamos de lembrar que a remuneração do presidente do Comitê Organizador está sujeita a uma estrutura rigorosa", diz um comunicado da Paris 2024.