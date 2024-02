Messi espera jogar amistoso em Tóquio após decepção em Hong Kong

Por Chang-Ran Kim

TÓQUIO (Reuters) - Depois de decepcionar uma legião de torcedores em Hong Kong ao não entrar em campo no fim de semana, Lionel Messi deixou em aberto a possibilidade de jogar o amistoso do Inter Miami em Tóquio, dizendo que estava "muito melhor" do que há alguns dias.

O fato de o argentino ter ficado de fora da tão esperada partida diante de uma multidão com ingressos esgotados no Estádio de Hong Kong se transformou em um desastre de relações públicas para o seu time da Major League Soccer e para os organizadores do evento local.