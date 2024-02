Disney, Fox e Warner Bros Discovery se unem para criar novo streaming de esportes

O novo aplicativo é um reconhecimento de que há um mercado cada vez maior para esportes fora da TV tradicional. Essa plataforma foi concebida para responder a esse mercado.

A formação da plataforma de streaming, cujo lançamento está marcado para o outono de 2024 no hemisfério norte, está sujeita à negociação de acordos entre as empresas, disseram.

No começo do ano passado, o CEO da Walt Disney, Bob Iger, disse que a empresa quer manter a ESPN e procuraria parceiros estratégicos para formar uma joint venture ou para comprar ações na emissora esportiva, para ajudar a levar as transmissões diretamente aos consumidores.

