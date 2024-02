Heptacampeão mundial Hamilton correrá pela Ferrari a partir de 2025

A troca levantou muitas dúvidas sobre o porquê de Hamilton anunciar a saída da equipe um mês antes do início da temporada, mas estende sua carreira pelo menos até 2026 e o mantém no topo da categoria.

Apesar de sua lealdade à Mercedes, Hamilton permaneceu próximo do chefão da Ferrari, Fred Vasseur, após vencer os títulos da Fórmula 3 e da GP2 (atual Fórmula 2) pela equipe francesa ART, em 2005 e 2006.

Vencedor de 103 corridas e com 104 pole positions, Hamilton não teve um carro à altura para competir com a Red Bull e o holandês Max Verstappen nas últimas temporadas. No ano passado, ele ficou em terceiro lugar no Mundial de pilotos, e a Mercedes foi vice-campeã de Construtores.

A Mercedes precisa agora buscar um companheiro de equipe para o britânico George Russell.

(Reportagem de Alan Baldwin)